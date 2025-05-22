В Щелкове пройдет XXVIII конкурс вокального искусства «Алябьевский соловей»

24 мая в рабочем поселке Фряново городского округа Щелково состоится XXVIII областной конкурс вокального искусства «Алябьевский соловей», посвященный творчеству выдающегося русского композитора Александра Александровича Алябьева. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году городской округ Щелково отмечает 100 лет со дня основания. В связи с этим событием в конкурсе появилась новая номинация «Поем о Щелкове», в рамках которой участники представят свои исполнения песен о Щелкове в онлайн-формате. Победители получат специальный приз, а лучшие выступления войдут в единый музыкально-творческий материал, который будет размещен на официальных страницах учреждений округа.

Жюри, в состав которого войдут профессора и преподаватели высших учебных заведений культуры, профессиональные артисты и заслуженные работники культуры РФ и Московской области, оценит почти 120 конкурсных выступлений в двух номинациях: «Народное пение» и «Академическое пение».

В конкурсе примут участие коллективы и солисты из 45 учреждений культуры округов Пушкинский, Богородский, Королев, Воскресенск, Подольск, Дубна, Сергиев-Посад, Балашиха, Орехово-Зуево, Электросталь, Электрогорск, Одинцовский, Павловский Посад, Шаховская, Красногорск, Раменский, Щелково, Фрязино и других.

В парке усадьбы Фряново и на территории Дома культуры для гостей подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа: мастер-классы, выставки декоративно-прикладного творчества, интерактивные экскурсии, художественные выставки, арт-пленэр, тематическая фотосессия, старинные усадебные игры, историческая игра «Душоновские маневры», концерт.

Конкурс «Алябьевский соловей» направлен на выявление талантливых вокалистов, поддержку молодых исполнителей и повышение интереса к академическому и народному вокалу. Мероприятие является значимым событием в культурной жизни региона и вносит достойный вклад в сохранение и развитие вокального искусства.

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