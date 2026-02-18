сегодня в 17:34

В Щелкове открыли выставку и представили проект «Время героев» о СВО

В Щелковской библиотеке семейного чтения 18 февраля открыли выставку работ Студии военных художников имени М.Б. Грекова и презентовали проект «Время героев», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Щелково 18 февраля в библиотеке семейного чтения прошла презентация проекта «Время героев» и открытие выставки «Специальная военная операция» Студии военных художников имени М.Б. Грекова.

Проект реализуется при участии писателя, сценариста и ветерана боевых действий Олега Роя, фронтового поэта и участника СВО Сергея Лобанова, а также Студии военных художников имени М.Б. Грекова. Инициативу поддержало Министерство обороны Российской Федерации.

В числе гостей были художник Василий Куракса и настоятель Георгиевского храма поселка Загорянский Сергий Павловский, неоднократно бывавший в зоне СВО.

Проект «Время героев» стартовал в 2025 году и приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 2025 года в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно с 2025 года мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.