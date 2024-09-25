В Щелкове открылась выставка живописи «Новые герои Подмосковья»

В Щелковском историко-художественном музее открылась выставка живописи и графики художников Московской области под названием «Новые герои Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В церемонии открытия приняли участие председатель совета депутатов городского округа Щелково Мария Тарасова, председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Щелково Анастасия Кот, а также представители общественных и патриотических организаций округа.

Проект осуществляется при поддержке правительства Московской области, союза журналистов Подмосковья и фонда Президентских грантов. В рамках проекта в различных округах Московской области проводятся передвижные выставки, посвященные участникам и событиям специальной военной операции.

В выставке принимают участие художники из Щелкова, Клина, Люберец, Шаховской, Зарайска, Луховиц, Истры, Королева, Долгопрудного, Солнечногорска, Балашихи, Лотошина, Пушкина и Лобни. В экспозиции представлены живописные и графические работы как известных художников, являющихся членами союза художников России, союза художников Подмосковья и творческого союза художников России, так и молодых авторов.

Выставка продлится до 19 октября.

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