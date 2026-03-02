В Щелкове откроют выставку Натальи Рыкуновой 5 марта

Выставка «Поделюсь своим взглядом» члена Союза художников России Натальи Рыкуновой откроется 5 марта в Щелковском историко-художественном музее в Подмосковье. Экспозиция представит ретроспективу творчества художницы и будет работать до 11 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция разделена на две смысловые части. Первая погружает зрителей в мир предметов и тишины и демонстрирует переход от строгого реализма к стилизации. Вторая посвящена природным циклам: посетители проходят сквозь времена года и наблюдают, как со временем менялся художественный почерк мастера.

Наталья Рыкунова родилась в Щелкове в семье художников. Она окончила Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское), работала в художественно-производственных мастерских художественного фонда РСФСР в Загорске. Картины выполнены в технике масляной живописи в жанрах натюрморта, пейзажа и портрета.

Работы художницы находятся в собраниях Всероссийского фонда культуры в Москве, культурного центра города Гнезно в Польше, а также в частных коллекциях России, Швейцарии, Германии, Норвегии, Франции и Польши. Выставка рассчитана на аудиторию 0+. Подробности размещены на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.