В Щелкове объявили победителей танцевального фестиваля «ИНСАЙТ»

Фестиваль «ИНСАЙТ», организованный школой танцев BUNT и «Молодой Гвардией», стал праздником танца в Щелкове. Он прошел в Доме культуры им. В. П. Чкалова.

Ребята смогли продемонстрировать свои талант и мастерство. Фестиваль дал юным танцовщикам возможность проявить свои способности и зажечь в своих сердцах стремление к новым свершениям.

Участники поразили жюри своим артистизмом, хореографическими постановками и техникой исполнения.

«Фестиваль „ИНСАЙТ“ — это не только площадка для выступлений, но и возможность для обмена опытом, знакомства с новыми стилями и направлениями в танцах. Будем и дальше организовывать подобные мероприятия вместе, а также развивать эту отрасль среди молодежи Подмосковья», — поделился руководитель Щелковского местного отделения «Молодой Гвардии» Филипп Чернов.

По результатам фестиваля он вместе с руководителем школы танцев BUNT Владиславом Морозовым наградил победителей заслуженными призами в разных номинациях.

Первые места в спортивно-бальных танцах заняли Елизавета Павлова, Арина Стрельникова, Петр Афанасьев и Анна Габышева. Первые места в стиле «Хип-хоп» заняли Мария Шевчук, Серафима Вишневская, Диана Копченова. Всем участникам вручены дипломы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.