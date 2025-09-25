В Салехарде увеличили часы работы главного музея Ямала

Музейно--выставочный комплекс имени И. С. Шемановского в Салехарде теперь работает до 21:00, сообщает «Север-Пресс» .

«Решение об увеличении часов работы музея до девяти вечера — это стратегический шаг, который нами был сделан в результате обратной связи с нашими посетителями. В настоящее время существует запрос на качественный и разнообразный досуг от жителей города в вечернее время», — сказала менеджер отдела развития и продвижения МВК им. И. С. Шемановского Виктория Хижина.

По ее словам, запрос на качественный и разнообразный досуг в городе существует от работающих жителей, в том числе студентов.

Теперь по вторникам в музее можно будет посмотреть кино, там будет работать антикафе и «Вишневый клуб» по четвергам, вечером также можно будет посетить уникальные экспозиции: от выставки Айвазовского до киндер-сюрпризов.

