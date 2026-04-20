В Рузском округе прошла акция «Библионочь-2026»

Всероссийская акция «Библионочь-2026» прошла 18 апреля в Рузском муниципальном округе. Библиотеки подготовили театрализованные программы, чтения и квесты, посвященные Году единства народов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция состоялась в 15-й раз и объединила учреждения культуры по всей стране. В Рузском округе мероприятия развернулись в центральной и сельских библиотеках. Программы были посвящены литературному наследию и народным традициям России.

В Рузской центральной библиотеке гости посетили театрализованную встречу по мотивам «Пиковой дамы» Александра Пушкина. Участники посмотрели постановку, послушали выразительное чтение отрывков и погрузились в атмосферу классического произведения.

В Брикетской сельской библиотеке прошел квест «Путешествие в мир народных промыслов России». Посетители побывали на станциях «Тайны Хохломы», «Матрешкины секреты», «Гжельское чудо», «Павлопосадские узоры» и «Дымковская мастерская», где познакомились с традиционными ремеслами разных регионов страны.

«Особую благодарность хочется выразить всем, кто пришел, участвовал, делился эмоциями и интересом. Было так трогательно видеть, как в руках детей оказывались старинные шкатулки, кружева, переданные из поколения в поколение — это и есть живая память, это и есть наше единство. Благодаря нашим библиотекарям „Библионочь“ становится не просто акцией, а праздником души, семьи и страны. Когда мы знаем свои корни и уважаем традиции друг друга, то становимся одной семьей. А одна семья — это сила, это Россия!», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Глава округа подчеркнул, что такие события помогают сохранять культурное наследие и укреплять общественное единство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.