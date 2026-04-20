В Рузском округе отметили 10-летие студии «Айва»

В центре культуры и искусств Рузы состоялся концерт, посвященный 10-летию вокальной студии «Айва». Коллективом руководит педагог Наталья Куценко, которая работает с детьми и взрослыми, помогая развивать слух, голос, артистизм и уверенность на сцене.

За годы существования студия воспитала многих талантливых исполнителей. Один из них — Степан Шляпкин — участвовал в проекте «Голос. Дети» на Первом канале, прошел слепые прослушивания и занимался в команде Пелагеи.

«Юбилейный концерт стал по-настоящему особенным событием — теплым, душевным, наполненным искренностью и гордостью за каждого участника.

Каждый номер на сцене — это результат долгих репетиций и вдохновения, которое рождается в этом коллективе. Все артисты получили заслуженные аплодисменты и признание. Искренне благодарю Наталью Николаевну Куценко — душу и сердце «Айвы». Ее преданность и любовь к музыке стали основой развития коллектива. Этот юбилей — не финал, а начало нового этапа», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.