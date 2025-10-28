В Рузском округе отмечен наградой Музейный комплекс Зои Космодемьянской

Эта высокая оценка — заслуженная награда за предоставление уникальной площадки для проведения Международной патриотической акции «Диктант Победы». Благодаря усилиям Марины Роменской и всего коллектива музея в важном мероприятии, посвященном сохранению исторической памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, смогли принять участие не только жители Рузского муниципального округа.

На церемонии награждения присутствовали руководитель фракции «Единая Россия» Совета депутатов Рузского муниципального округа Владимир Бурмистенков, сторонники партии и активисты.

Владимир Вшивцев выразил искреннюю признательность директору музея за неоценимый вклад в организацию и проведение «Диктанта Победы».

«Музейный комплекс Зои Космодемьянской является не просто хранилищем реликвий, но и живым центром патриотического воспитания, местом, где молодое поколение может прикоснуться к героическому прошлому своей страны и осознать его значение», — подчеркнул депутат.

Марина Роменская, принимая награду, поблагодарила за высокую оценку и подчеркнула, что для всего коллектива музея большая честь быть частью столь значимого события.

«Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в сохранение памяти о подвиге наших предков. Проведение „Диктанта Победы“ на нашей площадке — это не только возможность проверить свои знания, но и возможность еще раз напомнить о том, как важно помнить и чтить тех, кто отдал свои жизни за наше мирное небо», — сказала она.

Участники мероприятия выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и проведение новых патриотических акций, способствующих укреплению связи поколений и сохранению исторической правды.

