В Рузском округе открылся фестиваль «Рузский софит»

Областной театральный фестиваль «Рузский софит» стартовал 27 марта в центре культуры и искусств Рузы. В течение трех дней зрителям представят 19 спектаклей коллективов из Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе — спектакли для всей семьи, профессиональные обсуждения, обмен опытом и творческие встречи.

Почетным гостем стала актриса театра и кино Елена Папанова. Она вошла в состав жюри и проведет встречи с участниками фестиваля.

«Рузский софит» — одно из самых ярких и значимых культурных событий округа. Приглашаю жителей и гостей посетить фестиваль и поддержать талантливые коллективы», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (901) 340-90-40.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.