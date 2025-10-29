В Рузском муниципальном округе провели Урок мужества

Татьяна Владимировна презентовала девятиклассникам книгу «От обороны к Победе. Путеводитель юного патриота», выпущенную Московской областной Думой к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этой книге подробно рассказывается о четырех населенных пунктах Воинской доблести Рузского муниципального округа: Рузе, Тучково, Дорохово и Колюбакино. Пять экземпляров издания были торжественно переданы школе.

«Уверена, книга заинтересует ребят, пригодится для проведения „Разговоров о важном“ и сыграет положительную роль в формировании патриотизма, любви к своей малой родине», — отметила Татьяна Сердюкова.

Не менее важной частью урока стала беседа с Юрием Лысенковым. Ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества поделился с девятиклассниками личным опытом, рассказал о настоящих ценностях и значении слова «мужество» в современном мире. Школьники с большим интересом слушали выступление, задавали вопросы и горячо благодарили гостя за искренний и важный разговор.

«Такие встречи бесценны для воспитания подрастающего поколения. Общение с героями нашего времени помогает ребятам понять истинный смысл патриотизма и гражданской ответственности», — подчеркнула депутат Совета депутатов Рузского муниципального округа Елена Вишнякова.

