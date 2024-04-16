В Рузском краеведческом музее открыта экспозиция, посвященная колокольчикам

Временная экспозиция «Поющие колокольчики» открыта в Рузском краеведческом музее до 28 апреля. В нее вошли колокольчики из коллекции учреждения 1810–1882 годов создания, разных размеров и из разных губерний. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Рузского округа.

Появление колокольчика, миниатюрной копии церковного колокола, на протяжении нескольких столетий столь любимого в народе, датируют второй половиной XVIII века. Тогда в почтовом ведомстве была узаконена почтовая тройка, под дугой которой колокольчик обрел свое заслуженное место и стал называться поддужным, почтовым или ямским.

Ямской колокольчик — это исключительно русское явление. Их появление относят к концу XVIII — началу XIX века. Сначала о колокольчиках заговорили, потом запели, и уже позднее о них стали писать в литературных источниках.



Центрами их производства являлись Валдай, Пурех, Касимов.

Сначала колокольчики изготавливались в домашних кустарных мастерских. Технология их изготовления (литье) хранилась втайне. Колокольное ремесло осознавалось как сакральное действо. Рождение колокольчика, как и любое рождение, должно быть тайной. Колокольчики были предельно очеловечены. Существовало предание, что в мастерскую специально приглашались красавицы, с которых мастер «срисовывал» форму и даже голос.

В настоящее время колокольчик стал предметом изучения и коллекционирования. Настоящий коллекционный колокольчик — это подписной колокольчик. При оформлении использовали традиции устного народного творчества, а именно, фразы из небылиц и песен, загадки, пословицы, поговорки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.