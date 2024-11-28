В Рузской городской библиотеке прошла программа «Красота народных промыслов»

сегодня в 20:59

В Рузской городской библиотеке Рузского городского округа прошла познавательная программа «Красота народных промыслов» для воспитанников детского сада № 5 в рамках клуба «Библиодружба», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Юные читатели с радостью отправились в мир русских народных ремесел. Внимательно слушая рассказ библиотекаря, ребята узнали много нового и интересного о видах старинной росписи, об игрушках из дерева и глины.

Дети любовались иллюстрациями изделий, участвовали в весёлых играх, расписывали тарелочки в технике гжель, получая множество положительных эмоций. Увлекательная беседа прошла в дружественной атмосфере, напомнив мальчикам и девочкам о чудесах народных промыслов России.

Данное мероприятие прошло в рамках муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма администрации Рузского городского округа.

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