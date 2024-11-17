В Рузе состоится концерт-сказка песочной анимацией «Иван царевич и серый волк»

30 ноября в 16:00 Центр культуры и искусств «Руза» приглашает на волшебный концерт-сказку с песочной анимацией «Иван царевич и серый волк», сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Сказка об Иване-царевиче и Сером волке» — одна из наиболее известных и любимых в русском фольклоре.

Вас ждет музыкально-литературное погружение в сказочный мир, где Ивану-царевичу предстоит отправиться в путь за Жар-птицей и сделать судьбоносный выбор: «Кто прямо поедет — сам умрёт и коня сгубит. Кто влево поедет — сам умрет, а конь цел будет, а кто вправо поедет — сам жив будет, а коню пропасть».

Все сказочные герои оживут на большом экране в красочных картинах из песка, которые будут рождаться прямо на ваших глазах.

Напомним, в Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.