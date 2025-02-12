В Рузе прошло занятие по каллиграфии

Участники продолжают изучение верного соединения букв, оттачивают мастерство написания текстов, и пусть пока все не получается идеальным, но прогресс заметен. Каллиграфия — это тренировка памяти, развитие мелкой моторики, творческих способностей, координации движений, воспитание дисциплинированности, эмоциональное расслабление. Школьные тетради будут всегда в порядке, а ребенок с удовольствием будет писать грамотно и красиво.

Мероприятие прошло в рамках программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма администрации Рузского муниципального округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.