В Рузе прошло занятие «Где живут белые медведи»

Дети вместе с сотрудником учреждения и маленьким белым медвежонком отправились в увлекательное путешествие по бескрайним просторам снега и льда.

Из которого они узнали о животном и растительном мире Арктики, какие звери там живут, чем питаются и как выживают в холодных условиях северного полюса. Также юные читатели активно отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки и играли в игру «Животные севера».

В завершение посмотрели прекрасный мультфильм о белом медвежонке по произведению Юрия Яковлева «Умка». Мальчики и девочки были в полном восторге от знакомства с этим героем.

Мероприятие прошло в рамках программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма администрации Рузского муниципального округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.