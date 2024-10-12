В Рузе пройдет спектакль «Театр на тарелке»

В субботу, 12 октября, в 17:00 в Центре культуры и искусств Руза зрителей ждет встреча с артистами Опен Театра, сообщили в пресс-службе администрации Рузского городского округа.

Какого вкуса ваша жизнь? На этот вопрос Опен Театр, под руководством Екатерины Максимовой, ищет ответ в новом спектакле «Театр на тарелке».

Уникальность этого представления в том, что в этот раз герои трагикомедии — закуски, салаты, десерты и даже горячительные напитки. У каждого из них своя драматическая история, которую они поведали Ножу, Ложке и Вилке, этому тройственному союзу, «столовой семье», где есть и своя любовь, и своя боль. Что там «после Человека»? Что такое «экзистенциальный кризис Оливье», как Мороженое может быть «горячим», а Селёдка «спокойной» вы узнаете на премьере спектакля.



Напомним, в Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать. «Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.