В Рузе после капитального ремонта открылась Центральная библиотека

В Рузе 2 октября после капитального ремонта открылась Центральная библиотека. Это первая из пяти библиотек Подмосковья созданная по региональной программе модернизации библиотек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Региональная программа по созданию модельных библиотек, первым результатом которой стало открытие Центральной библиотеки в Рузе, предполагает обновление центральных библиотек в каждом городском округе Подмосковья. В этом году проект реализуется в библиотеках пяти городов: Рузы, Долгопрудного, Лыткарино, Пущино и Чехова. Все они примут первых посетителей до конца года», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Основой концепции для дизайна центральных библиотек станет локальный культурный код. В Рузе он связан с первым Домом творчества писателей в Малеевке, где в конце XIX–XX вв. был один из центров литературной жизни Московской области. В разное время здесь бывали Пришвин, Ахматова, Вознесенский, Рождественский, Евтушенко и многие другие известные писатели и поэты. Местная история и культурное наследие нашли свое отражение не только в интерьере модельной библиотеки, но и в ее будущем событийном наполнении. Для читателей будут доступны литературные и художественные студии, творческие мастерские, занятия каллиграфией, игротеки и развивающие занятия для дошкольников. Основной творческой миссией модельной библиотеки станет раскрытие культурной идентичности города, актуализация его культурного наследия.

На церемонии открытия библиотеки присутствовали заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков, глава Рузского г. о. Николай Пархоменко, директор Губернской библиотеки Елена Замышляйченко. Директор Центральной библиотеки Рузского г. о. Новелла Любина провела для собравшихся экскурсию по обновленным залам, показала интерактивные стенды и познакомила с новыми цифровыми возможностями библиотеки.

В Рузском округе действуют 24 библиотеки, образующие централизованную библиотечную систему муниципалитета. Общий фонд Рузских библиотек составляет свыше 260 тысяч экземпляров. В библиотеки записаны более 30 тысяч жителей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.