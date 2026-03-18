В Румынии умерла 37-летняя рэперша Chica Con Canna

В Румынии умерла 37-летняя рэп-исполнительница Джанина Георгиу, известная как Chica Con Canna. Причиной смерти стал инфаркт, сообщает «Царьград» .

Джанина Георгиу считалась одной из самых востребованных рэп-артисток страны. Она исполняла композиции на английском языке и записала множество совместных треков с известными музыкантами.

По данным Need To Know, инфаркт произошел 9 марта. Близкая подруга и коллега певицы Дана Котеля рассказала, что у артистки были проблемы с алкоголем и она «проиграла битву».

«Девушка с огромным талантом, обладательница лучшего женского голоса и манеры исполнения на английском языке в мире румынского рэпа. Искренняя, щедрая, волевая», — написала Котеля.

Она добавила, что «алкоголь не принял в расчет» все эти достоинства.

Смерть Георгиу стала серьезным ударом для румынской рэп-сцены: многие исполнители планировали совместные проекты с артисткой.

