В России запустили иммерсивный проект «Звуки Суздаля»

«Одноклассники» совместно с порталом «Золотые ворота культуры» (министерство культуры Владимирской области) запускают иммерсивный проект «Звуки Суздаля». Он приурочен к 1000-летию одного из древнейших городов России. Этот проект позволит окунуться в атмосферу Суздаля через звуки, передающие его богатую историю и культурное наследие, сообщает пресс-служба соцсети.

Погрузиться в атмосферу старинного города сможет любой житель страны. ОК специально к празднику выпустили эксклюзивную коллекцию открыток, которые можно найти в музеях, гостиницах и ресторанах Суздаля, начиная с 8 августа. На открытках изображены QR-коды, которые ведут на плейлист со звуками города, и аудиогид по знаковым местам. С помощью открытки можно «отправить» атмосферу Суздаля своим близким и родным. Таким образом еще больше людей смогут познакомиться с городом и разделить праздник.

Аудиодорожки, созданные при участии популярного российского блогера-путешественника Илии Воскресенского, переносят слушателей в исторические места Суздаля — в Суздальский кремль, Музей деревянного зодчества, в гончарную мастерскую и кузницу, на торговую площадь и в другие места. При этом повествование сопровождается характерными звуками — от потрескивающей дровяной печи и колокольного звона до ударов наковальни и цоканья копыт лошадей, что позволяет еще больше погрузиться в атмосферу древнего города.

В группе министерства культуры Владимирской области в ОК также будут доступны атмосферные видео с объектами, посты с фактами и историей мест Суздаля, Пользователи ОК смогут узнать, как лепили из глины без гончарного круга, что перевозили по Каменке суда, как искали возгорания с помощью пожарной каланчи и многое другое.