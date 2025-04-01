В России вышел трейлер фильма-концерта «Жванецкий»

15 мая зрители смогут насладиться уникальным кинематографическим опытом — фильмом-концертом «Жванецкий», трейлер которого недавно был представлен публике. Режиссер Вадим Плохотников под художественным руководством известного писателя Евгения Гришковца создал необычную картину, где знаменитые российские артисты интерпретируют произведения легендарного сатирика, пишет «7Дней.ру» .

Многогранное созвездие талантов украсило фильм-концерт своим участием. Яркие монологи Жванецкого оживают в исполнении таких разноплановых артистов, как Юрий Стоянов и Сергей Маковецкий, Настасья Самбурская и Владимир Вдовиченков. Неожиданным сюрпризом для зрителей станет появление Николая Валуева и музыканта Сергея Жилина. В этом творческом эксперименте также приняли участие Игорь Золотовицкий, Илья Соболев, Кристина Бабушкина, Павел Деревянко, Станислав Дужников, Людмила Артемьева, Глеб Калюжный и Нонна Гришаева.

В новом фильме-концерте почитатели таланта мастера сатиры представили свежие интерпретации его знаменитых монологов и поделились личными воспоминаниями о великом человеке. Зрители увидят не только готовые номера, но и процесс их подготовки, а также эксклюзивные съемки из личного пространства сатирика.

Вадим Плохотников, создатель проекта, признался, что, несмотря на всю сложность и ответственность при работе над этим проектом, он вложил в него искреннюю любовь, честность и глубокое уважение к гению Михаила Жванецкого. Именно благодаря этому подходу, Плохотников считает, что удалось создать достойную работу.

По словам участников, Михаил Михайлович был не просто выдающейся личностью, но настоящей опорой и утешением в непростые времена нашей жизни.