Первый в России анимационный сериал с использованием искусственного интеллекта «Московские бабушки» рассказывает об активной жизни на пенсии, сообщает «Вечерняя Москва» .

Команда выпустила 30 серий общим хронометражем 90 минут чуть больше чем за 90 дней. Люди придумали идею, собрали истории, написали сценарий и нарисовали героинь. Нейросеть ускорила производство, но решение о каждом кадре принимал человек.

В центре сюжета — три участницы проекта «Московское долголетие»: хозяйка Анна Павловна, олимпийская чемпионка 1980 года Зоя Арнольдовна и профессор классической музыки Стася Михайловна. Образы героинь авторы собрали из рассказов о бабушках-москвичках и литературных персонажей.

Действие разворачивается в пекарне — сбывшейся мечте Анны Павловны. Подруги помогают родным, но сохраняют собственную жизнь. Для семейного сериала художники стилизовали реальные современные фотографии Москвы под двухмерную анимацию.

«Мы привыкли думать, что на пенсии жизнь заканчивается, — продолжает Наталья. — А пенсия не приговор, это новая жизнь со своими приключениями. Показать эту жизнь и создать уникальную в своем роде ролевую модель и героиню — одна из задач, которую ставили перед собой авторы».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.