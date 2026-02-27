В России сняли с продажи скандальный роман Сорокина «Голубое сало»

В России постмодернистский роман «Голубое сало» Владимира Сорокина сняли с продажи. Он пропал с маркетплейсов, сообщает « Осторожно, новости ».

В пресс-службе издательства АСТ заявили, что такое решение было принято, чтобы избежать претензий от правоохранительных органов.

У издания уже был очень неприятный опыт с книгой автора «Наследие», когда к ответственности привлекли не только издательство и книжные магазины, но и типографию, оператора по размещению производства». В «Литрес» уточнили, что книг «Голубое сало» в продаже нет уже несколько лет.

Роман был опубликован в 1999 году. В нем автор высмеивает культ советских личностей, в том числе Сталина и Хрущева. В 2002 году из-за произведения писатель стал фигурантом уголовного дела о распространение порнографии. Позже дело прекратили.

