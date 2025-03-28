В России отмечают рост продаж книги Николая Гоголя

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» и книжный сервис Литрес провели анализ продаж произведений Николая Гоголя в преддверии 216-летия со дня рождения автора. Результаты показали значительный рост интереса к творчеству классика.

По данным книжной розничной сети, продажи «Мёртвых душ» заметно выросли за последние месяцы. С декабря 2024 по февраль 2025 года рост составил 30%. В общей сложности с декабря 2024 по февраль 2025 года было продано более 6 тысяч экземпляров, что на 18% больше, чем за осенний период (сентябрь — ноябрь 2024 года).

Литрес отмечает рост продаж «Мёртвых душ» зимой 2024–2025 гг. на 14% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Самой популярной версией оказалась аудиокнига в озвучке Алексея Багдасарова, на втором месте расположился электронный текст от издательства «Детская литература», а замыкает тройку лидеров аудиоверсия в исполнении российского актёра театра и кино Александра Клюквина.

По данным «Читай-города», помимо «Мёртвых душ» в топ самых продаваемых книг Гоголя вошли «Ревизор», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба» и «Записки сумасшедшего». За весь период декабрь 2024 — февраль 2025 года было продано более 14 тысяч экземпляров.

Николай Гоголь занял 6 строчку в рейтинге самых популярных классиков за последние пять лет в Литрес и вошел в топ-10 самых популярных классиков за 2024 год в «Читай-городе.