В России на 34% увеличился спрос на «Преступление и наказание» Достоевского

У россиян снова проснулся интерес к классике. За год продажи книги Федора Достоевского «Преступление и наказание» выросли на 34%. Об этом РИАМО сообщили эксперты сервиса «Авито», которые проанализировали литературные интересы граждан в преддверии Дня читателя.

День читателя ежегодно празднуется 30 ноября. К праздничной дате эксперты составили рейтинг самых востребованных книг. Лидерами продаж до сих пор остаются произведения Джоан Роулинг и Виктора Пелевина. Книги этих авторов также попадали в список самых популярных и в 2023 году.

Впервые за долгое время в топ популярных книг попали романы Федора Достоевского «Преступление и наказание» — продажи выросли на 34%, а также Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», рост на 25%.

Эксперты отмечают, что повышенный интерес к произведению Достоевского спровоцирован выходом одноименного сериала. Купить печатный экземпляр «Преступления и наказания» можно по цене от 300 рублей. На «Авито» также можно найти эксклюзивные варианты — например, издание в кожаном переплете за 22 500 рублей.

Также в топе популярных запросов у россиян оказался детектив «Внутри убийцы» писателя Майка Омера. Продажи книги выросли на 40%, это может быть связано с релизом одноименного российского мини-сериала, создатели которого вдохновлялись романом.

Интерес россиян к книгам в 2024 году продолжает расти: продажи в сентябре–ноябре этого года по сравнению с осенью прошлого года выросли на 11%. Причем книги «с рук» покупали на 13% чаще, а новые — на 8%.