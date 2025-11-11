В реутовском музее проходит выставка портретов Сергея Артемьева

В Музейно-выставочном центре Реутова проводится выставка художественного портрета «Живопись и графика Сергея Артемьева», старт которой состоялся в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На торжественном открытии автор полотен поприветствовал реутовчан и познакомил их со своим многогранным творчеством. В галерее представлены живописные портреты людей разных возрастов и культур, а также красочные пейзажи, вдохновленные путешествиями Артемьева. Гости выставки отметили умение живописца передавать яркие, не похожие друг на друга характеры персонажей картин.

«Это очень интересная выставка портретов, выполненных в классической технике маслом. Черты лица переданы так, что перед нами словно предстает живой человек. Есть ощущение фотографичности. Очень много разных персонажей в разных, в том числе в национальных костюмах», — прокомментировала заведующая отделом по основной деятельности МВЦ Реутова Наталья Перминова.

Выставка «Живопись и графика Сергея Артемьева» завершится 13 декабря. В скором времени в Музейно-выставочном центре будут организованы мастер-классы и творческая встреча с Артемьевым, на которых все желающие смогут узнать секреты портретов и пейзажей и почувствовать себя профессиональными художниками. О дате проведения мероприятий можно узнать на страницах социальных сетей музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.