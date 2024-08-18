В реутовском филиале ВГТРК откроют музей

Производственный комплекс «Реутово» филиала ВГТРК «Гостелерадиофонд» был основан 50 лет назад. На предприятии хранится более полутора миллионов экземпляров уникальных киноплёнок и аудиоплёнок с 40-х годов прошлого века. Среди них легендарные фильмы «Семнадцать мгновений весны» 1973 года, «Ирония судьбы, или, С легким паром!» 1975 года или всемирно известное обращение Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны.

Заместитель главы городского округа Реутов Лилия Бабалова посетила производственный комплекс и встретилась с его руководителем Александром Резниковым, чтобы обсудить перспективы развития предприятия. Сейчас на его территории ведутся строительные работы по расширению. После их окончания в «Гостелерадиофонде» появятся новые корпуса и музей.

Сегодня на предприятии работают около 90 человек. Сотрудники регулярно обрабатывают записи, систематизируют их и оцифровывают.

В музее будет представлена редкая кинопрокатная и реставрационная аппаратура, аналогов которой уже нигде не найти, записи и киноленты известных фильмов и радиопередач, а также фотографии личностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и отметил особенности региона.

«Подмосковье — это разнообразие, а также история и культура», — сказал он.

