В Реутове выбрали победителей конкурса «Живая классика»

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» прошел 11 марта в школе №10 Реутова. Более 20 школьников выступили с отрывками из произведений отечественных и зарубежных авторов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском этапе приняли участие представители всех образовательных учреждений Реутова. Ребята продемонстрировали мастерство выразительного чтения прозы российских и зарубежных писателей.

По итогам выступлений комиссия жюри определила тройку победителей. Они представят Реутов на региональном заочном этапе конкурса.

Как отметили организаторы, проект направлен на формирование духовно-нравственных ценностей у школьников через литературу. Всероссийский конкурс «Живая классика» проводится ежегодно и объединяет учащихся 5–11 классов. На региональном этапе участникам предстоит подготовить и направить видеорецензию на произведение, отрывок из которого они представят на конкурсе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.