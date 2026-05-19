В Реутове провели встречу с детским писателем

Творческая встреча с детским писателем Анастасией Ткаченко прошла 18 мая в библиотеке на улице Некрасова в Реутове. В мероприятии в формате живой беседы участвовали ученики 6 и 7 классов гимназии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анастасия Ткаченко, работающая в жанре детского и подросткового детектива, рассказала школьникам о своем первом опыте в художественной литературе и раскрыла некоторые профессиональные секреты. Встреча прошла в интерактивном формате: ребята задавали вопросы и обсуждали особенности создания детективных историй.

В игровой части участники разделились на команды и попробовали себя в роли сыщиков. Школьники выполняли задания и учились выстраивать логическую цепочку расследования.

«Общение получилось насыщенным, живым, веселым, порой озорным. Не секрет, что современные школьники читают все меньше и не очень охотно. Мне хотелось донести до ребят, что художественная литература — это увлекательно, и читать — это интересно», — отметила писатель.

В завершение встречи юным реутовчанам предложили придумать собственный детектив. Местом действия, по инициативе самих учащихся, стала библиотека. Некоторые участники зачитали свои истории вслух и подчеркнули, что встреча стала для них полезным и ценным опытом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.