В Реутове провели праздничный концерт к праздникам

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, прошел 27 февраля в Молодежном культурно-досуговом центре Реутова. В программе выступили более 10 творческих коллективов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное мероприятие объединило на сцене реутовчан разных возрастов. Участники представили вокальные и танцевальные номера. Среди почетных гостей были семьи участников специальной военной операции. Зрители активно поддерживали артистов, а программа получилась разноплановой.

«В этом году мы решили немного поменять формат нашего торжественного мероприятия и посвятить его сразу двум праздникам — Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Сегодня зрители увидели выступления наших коллективов, которые любят свое искусство. Мы всегда рады приветствовать гостей на наших торжествах», — прокомментировал директор Молодежного культурно-досугового центра Реутова Олег Бабкин.

Концерт завершился общей песней всех участников творческих коллективов центра. По словам артистов, выступление стало для них возможностью выразить внимание и благодарность родным и близким.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.