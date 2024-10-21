В Реутове прошел Покровский молодежный фестиваль

Форум, в котором приняли участие более 200 человек, открылся торжественным молебном в Казанском храме перед мощами священномучеников Александра Смирнова и Феодора Ремизова в Реутове, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Затем началась молодежная конференция на тему «Семья. Прошлое и современность». Здесь обсуждали духовно-нравственное воспитание молодежи и продвижение традиционных ценностей среди подрастающего поколения. Главной темой стало воспитание в молодых людях ценностей, связанных с институтом семьи.

Открыл ее епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. Он отметил, что семья — это проводник божественной любви. «Если ее не хватает, то будет сложно, а если любви много, то не будет тяжело никому», — сказал он.

Председатель Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Сергиево-Посадской епархии Александр Насибулин заметил, что каждый молодой человек — это будущий семьянин, поэтому такие встречи чрезвычайно важны.

«Я сегодня увидел большую заинтересованность, горящие глаза. Хотелось от души донести до этих молодых людей истину, рассказать о семейных ценностях», — добавил он.

В конце праздника для участников фестиваля организовали интерактивную программу и мастер-классы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.