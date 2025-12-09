В Реутове прошел концерт, посвященный Дню людей с инвалидностью

В понедельник, 8 декабря, в реутовском Деловом комплексе «Мир» состоялся масштабный концерт «Вместе мы сможем больше» в честь прошедшего международного Дня людей с инвалидностью, передает пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Для гостей выступили городские творческие коллективы, а также члены Всероссийской организации инвалидов и клуба «Риск-М».

В ходе мероприятия отметили успехи реутовчан с ограниченными возможностями здоровья за этот год, а также поздравили их с победами на региональных конкурсах и фестивалях. Заместитель главы Реутова Оксана Рогачева-Маслова отметила, что единство нашей большой страны — это главная составляющая успеха во всех начинаниях.

«Наша праздничная встреча посвящена очень важному дню в жизни каждого из нас. Это день сильных, крепких и мужественных духом людей с безграничным талантом во всех сферах. Четыре года назад при нашей организации был создан попечительский совет, который объединил как отдельных граждан, так и целые коллективы. Кроме того, благодаря поддержке Администрации города, нам удалось запустить и успешно реализовать проект „Дари добро во благо людям“», — прокомментировала председатель реутовской городской организации Всероссийского общества инвалидов Людмила Борзенкова.

Реутов оказывает активную поддержку жителям с ограниченными возможностями и помогает в организации культурных мероприятий. В прошлую пятницу для реутовчан с ОВЗ прошла экскурсия в городской Музейно-выставочный центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.