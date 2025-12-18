В Реутове открылась выставка о Великой Отечественной войне и СВО

В среду, 17 декабря, в Музейно-выставочном центре Реутова состоялось открытие художественной выставки «Время выбрало нас», посвященной событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В экспозиции представлены картины художников Творческой мастерской Игоря Раевича «Классик», а также членов Союза художников Подмосковья и Российской Академии художеств.

На открытии творцы рассказали реутовчанам об истории создания своих полотен, вдохновленных героями Отечества. Особое внимание уделили стойкости советских солдат в годы Великой Отечественной войны и бойцов в зоне проведения СВО. Педагог мастерской Игорь Раевич отметил, что сюжеты большинства картин вдохновлены поездками на передовую.

«К концу подходит 2025 год, объявленный нашим Президентом Годом Защитника Отечества. И многие художники, стараясь уловить переживания и настроения людей, приняли участие в подготовке этой выставки. Благодаря им, мы можем увидеть события Великой Отечественной войны и специальной военной операции глазами творческого человека, который любит свою страну», — прокомментировала заведующая отделом по основной деятельности МВЦ Реутова Наталья Перминова.

По окончании церемонии открытия реутовчане смогли пообщаться с художниками и задать им вопросы. Выставка «Время выбрало нас» продлится до 17 января 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.