В Реутове открылась выставка художника Алексея Никулина

Выставка Алексея Никулина «Акварель: сквозь время и горизонты» начала работу в реутовском Музейно-выставочном центре. Она продлится до 5 июля. Вниманию посетителей представлено около 30 акварельных работ, объединенных общей идеей памяти, течения времени и безграничного пространства, сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Центральное место в экспозиции занимают две тесно переплетенные стихии, которые служат источником вдохновения для художника. Это цикл исторических произведений, посвященных архитектурному наследию родного края художника. Здесь можно увидеть старинные фабричные корпуса и переулки Реутова, постройки, расположенные в Калининградской и Владимирской областях.

Некоторые из этих сооружений уже исчезли, но они продолжают существовать в акварельных образах на полотнах. На контрасте с историей в экспозиции достойное место заняли современные пейзажи Реутова. Эти работы — это исполненный ностальгии взгляд в прошлое, попытка зафиксировать ускользающие воспоминания о городе и переосмысление современности.

Пространственная стихия — это морские пейзажи, передающие глубину и беспредельность морской стихии. В экспозиции представлены виды Черного моря в Крыму, Сочи, Абхазии и Балтийского моря в Калининградской области. Используя игру света, прозрачность воды и динамику волн, художник раскрывает тему бесконечности, противопоставляя её мимолётности исторических мгновений.

Для автора история и пространство — это единое целое. Подобно тому, как исчезнувшие здания хранят в себе дух эпохи, морские просторы олицетворяют непрерывное движение жизни.

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