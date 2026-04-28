В Реутове 4 мая в ходе экскурсии жителям расскажут об истории города в годы ВОВ

Экскурсию «Реутов военный» 12+ проведут 4 мая в 12:00 в музейно-выставочном центре Реутова. Жителям расскажут об истории наукограда в годы Великой Отечественной войны, участие бесплатное по предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Музейно-выставочный центр приглашает горожан на тематическую экскурсию, посвященную жизни Реутова в 1941–1945 годах. Для участия необходимо заранее записаться по телефону: 8(495)528-91-87.

В июне 1941 года на фронт ушли более 5 тыс. реутовчан. Около 700 жителей участвовали в строительстве оборонительных рубежей вокруг Москвы. В городе работала прядильная фабрика, где выпускали мокрую пряжу для парашютных строп, шили солдатское белье, ремонтировали автомобили и стрелковое оружие, изготавливали корпуса для ручных гранат и противотанковые ежи из рельс.

В Реутове также действовал протезно-ортопедический завод, который продолжает работу и сегодня и является одним из флагманов по выпуску такой продукции в России. За мужество и отвагу пять жителей города — Василий Барсуков, Владимир Шестернев, Иван Кормилкин, Александр Ретюнский и Степан Лобанов — были удостоены звания Героя Советского Союза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.