«В ремейки не верю»: Шахназаров высказался о современном русском кино

«Я против всяких запретов. Пускай решают зрители. Буду ли я сам смотреть этот фильм? Не знаю. Может быть и буду, но только если случится какая-нибудь оказия. Я в ремейки не верю. Я не видел ни одного такого фильма, который был бы удачным», — сказал кинематографист.

По его словам, сейчас актуальнее фильмы о подростках и молодежи. В советском кино таких работ было много — например, его «Курьер» или «Доживем до понедельника», сегодня в этой области наблюдается дефицит.

В целом хорошее кино, по мнению Шахназарова, это большая редкость, стечение обстоятельств и талантливые люди. Например, самые лучшие фильмы о Великой Отечественной войне появились только через 15-20 лет после всех событий.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.