В реестр объектов наследия Подмосковья внесена ситценабивная фабрика Коншиных

сегодня в 15:25

Главным управлением культурного наследия Московской области в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения включено достопримечательное место «Ситценабивная фабрика Коншиных» по адресу: Московская область, г. о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 5, сообщает пресс-служба ведомства.

Комплекс бывшей ситценабивной фабрики «Старая Мыза», основанной в начале XIX в. Алексеем Коншиным, расположен в историческом центре города Серпухова на территории «старого посада», напротив серпуховского Кремля на Красной (Соборной) горе.

Ситценабивная фабрика Коншиных — старейшее текстильное предприятие города, представляет собой целый комплекс производственных зданий, сформировавшийся в период нач. XIX — нач. XX вв. На территории фабрики Коншиных, занимавшей в период своего расцвета достаточно обширный участок в центральной части Серпухова, органично сочеталась архитектура разных эпох и стилей.

Наиболее ранние постройки на территории фабрики относятся к первой половине XVIII в., поздние, построенные в эпоху «модерна», являлись яркими образцами промышленной архитектуры начала XX в. Благодаря своему расположению и объемно-пространственным характеристикам фабрика стала неотъемлемой частью сложившегося к началу XX в. архитектурного ансамбля центра города Серпухова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.