В рамках проекта общества «Знание» школьники Подмосковья пообщались с актрисой кино

Ученики Серебряно-Прудской школы имени маршала В. И. Чуйкова стали участниками творческого диалога в рамках проекта общества «Знание». Событие стало возможным благодаря активной работе литературного клуба школы в ноябре, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

На встрече российская актриса театра, кино Ирина Безрукова рассказала о тонкостях актерской профессии, отличии работы на сцене и в кадре:

«В кино очень часто нам меняют текст. Можно учить его, и вдруг режиссер говорит: «нет, здесь будет не так, это мы убираем». И нужно быстро сориентироваться, «присвоить» текст и сыграть, но через 2-3 дня я его абсолютно не помню. В театре все иначе. Один из самых сложных моментов: когда несколько героев на сцене, и мы говорим, казалось бы, спонтанно. Тут главное не перепутать, когда ты вступаешь, кому отвечаешь, и тогда мы многократно репетируем. Обычно спектакль в театре готовится 2-3 месяца».

В открытом диалоге ребята интересовались, какие книги может посоветовать лектор подрастающему поколению, о запоминающихся ролях в театре и кинематографе, съемках за рубежом и многом другом.

«Каждый раз — это вызов, профессия далеко не скучная», — призналась Ирина Безрукова.

Кроме того, спикер также является тифлокомментатором категории «мастер».

«Дело в том, что незрячим людям очень сложно смотреть кино, театр, балет, показы мод, непросто на футболе, потому что они не видят разных ситуаций. И есть люди, которые им помогают. Тифлокомментатор — это редчайшая профессия», — пояснила лектор.

Актриса поделилась вдохновляющими книгами и произведениями, ставшими для нее откровениями.

«Когда я росла, было бы странно не читать. В 4-5 классе мы собирали макулатуру, и мы приносили ее в школу, нам давали талоны, и мы могли заказать книги, журналы и ждали, когда они появятся. Это была разная литература: русская и зарубежная классика, я любила читать романы Гюго, Дюма, конечно же, Бунина и много кого еще. Когда я была девушкой вашего возраста, как вы, мне очень нравились книги, где есть обязательные романтические истории».

Вместе с актрисой школьники отточили навыки выразительного чтения на мастер-классе. Участники прочли отрывки из повести Александра Куприна «Гранатовый браслет» и получили практические советы от лектора.

По поручению Президента России Владимира Путина Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ запустило масштабный федеральный проект «Чтецкие программы», который призван повысить интерес молодежи к отечественной литературе и чтению, через живое чтение и дискуссии.

Для литературных клубов по всей России предусмотрено поощрение за активную работу. Так, каждый месяц будет формироваться рейтинг 30 лучших клубов, которые получают возможность провести встречу с выдающимся деятелем культуры. В феврале 2026 года планируется проведение обучающей программы в Центре знаний «Машук» для 200 самых активных кураторов.

