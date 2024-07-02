В рамках партпроекта «Культура малой Родины» в Подмосковье состоялись премьеры спектаклей

В Сергиевом Посаде и Люберцах состоялись захватывающие премьеры театральных постановок при поддержке партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины», передает пресс-служба партии.

Они собрали многочисленную аудиторию и получили высокую оценку как критиков, так и зрителей

В Сергиевом Посаде театральный зал в культурно-просветительском центре «Дубрава» наполнился драматической атмосферой благодаря премьере спектакля «Властелин мира» по мотивам романа Александра Беляева в постановке режиссера Александра Локтионова, который поразил зрителей своими красочными декорациями и талантливыми исполнителями.

«Спектакль „Властелин мира“ стал пятнадцатой постановкой, созданной в рамках федерального проекта партии „Единая Россия“ — „Культура малой Родины“. 28 сентября планируется еще одна премьера для детей и юношества в рамках проекта „Волшебные сказы“ по произведениям Бориса Шергина и Сергея Писахова», — рассказала Анна Казанбаева.

В Люберцах состоялась премьера спектакля по пьесе Антона Чехова «Ионыч», вызвавший бурю эмоций и завоевавший сердца публики.

«Это спектакль о жизни доктора Дмитрия Ионыча Старцева, который когда-то влюбился в юную пианистку, но она ему отказала. Спустя несколько лет девушка передумала, однако врач уже ее разлюбил. Он доживает свою жизнь скучным одиноким обывателем Ионычем», — прокомментировал секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Владимир Волков.

По словам регионального координатора партийного проекта «Культура малой Родины», председателя комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линары Самединовой, благодаря проекту партии, профессиональные театры представляют публике свои новые постановки, обновляют оборудование и инфраструктуру, а также устраивают гастроли в разных городах Московской области.

«Культура малой Родины — это то, что близко каждому. Это родной ДК, любимая музыкальная школа, библиотека, знакомая с самого детства. Все это очень дорого каждому человеку. И наша главная задача — бережно сохранять эту культуру и ее „дворцы“, развивать материально-техническую базу, постоянно двигаться вперед», — рассказала Линара Самединова.

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