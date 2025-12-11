В Раменском вручили премию имени Мельникова журналистам Подмосковья

сегодня в 18:29

В Раменском 11 декабря состоялась XV церемония вручения ежегодной региональной премии имени Виктора Мельникова. Этой наградой отмечают журналистов и общественных деятелей, внесших значительный вклад в развитие средств массовой информации Московской области.

Премия имени Мельникова — единственная общественная награда в регионе, подчеркивающая важность журналистского труда. Организаторы отмечают, что работники СМИ несут большую ответственность перед обществом, способствуют формированию независимых мнений и реализуют социально значимые проекты.

За годы существования премии лауреатами стали более 200 представителей медиасообщества Подмосковья. Особо отметили вклад журналистов и военных корреспондентов, которые работают на новых территориях и в зоне СВО, оказывая помощь бойцам и рассказывая о происходящем.

Глава Раменского округа поздравил всех лауреатов, отдельно выделив Галину Выставкину, заместителя директора МАУ «Раменский медиацентр». Она посвятила журналистике 20 лет и активно взаимодействует с муниципальными СМИ и органами местного самоуправления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.