В Раменском прошел концерт в честь 50-летия деятельности педагога по вокалу

2 февраля в Раменском Центре развития творчества детей и юношества состоялся концерт, посвященный 50-летию деятельности педагога по вокалу Надежды Игнатьевой, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В зале для проведения музыкального вечера собрались коллеги, ученики, выпускники разных лет, родители и почетные гости. Начиная с 2002 года Надежда Игнатьева занимается обучением детей эстрадному вокалу в центре творчества, который в народе зовется «Топольком». На протяжении многих лет ее воспитанники завоевывали призовые места на всероссийских и международных конкурсах. Для некоторых вокал стал профессией и призванием.

«Я помогаю детям раскрыться. Стараюсь поддерживать и хвалить учеников, отмечать то, что уже получилось и вселять надежду на то, что у них все впереди», — поделилась Надежда Игнатьева.

Среди учеников Надежды Игнатьевой — Финалистка шоу «Голос. Дети» и обладательница гран-при областного конкурса «Голос ЮИД Подмосковья» в 2023 г. София Фанта, вокалистка Валентина Яньшина, участвующая в сегодняшнем сезоне телепроекта «Голос» и другие талантливые ребята — все они ученики этого талантливого педагога. И София, и Валентина выступали на этом творческом вечере.

Валентина Яньшина спела арию Русалочки, а вместе с Ариной Стеклянниковой открыла концерт песней «Поднимись над суетой». София Фанта исполнила «Надежду» Анны Герман. Весь зал подпевал и аплодировал в такт музыке.

«Это был такой трогательный момент, все встали, рыдали и пели. Это было невероятно», — рассказала Василина Решетняк, мама Софии.

Заместитель председателя окружного Совета депутатов Нина Широкова также пришла на концерт и поздравила Надежду Игнатьевну. Педагогу вручили знак Совета депутатов «Признание заслуг».

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