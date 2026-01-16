В Раменском открылась выставка «Золотые шедевры: мастерство и талант»

В ДК «Сатурн» в Раменском 15 января открылась художественная выставка «Золотые шедевры: мастерство и талант» с работами представителей академии народного искусства России, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

В ДК «Сатурн» стартовала первая в этом году художественная выставка «Золотые шедевры: мастерство и талант». Экспозиция знакомит посетителей с произведениями художников Академии народного искусства России, среди которых представлены работы в различных жанрах — от живописи до деревянной скульптуры.

Президент академии Владимир Гуторкин отметил, что выставка объединяет мастеров, развивающих народное творчество и поддерживающих семейные традиции. Он подчеркнул, что каждая работа — это настоящий шедевр, а художники академии неоднократно участвовали в престижных выставках, в том числе в Кремле.

На церемонии открытия присутствовал заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин, который вручил Владимиру Гуторкину благодарственное письмо за высокий профессионализм. Заместитель директора ДК «Сатурн» Марианна Рогатина особо отметила мастерство художников по дереву.

В рамках мероприятия участники поделились секретами своего творчества, а музыкальную часть украсило выступление академического камерного женского хора «Кантилена». Выставка продлится до 6 февраля. Возрастное ограничение 12+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.