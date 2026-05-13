В Раменском открылась выставка «Река называлась»

Выставка живописи и графики «Река называлась» открылась 7 мая в Раменском и продлится до 28 мая. Свои работы представил творческий союз четырех художников, объединившихся еще в студенческие годы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Название экспозиции символично и связано с многолетней дружбой авторов. Художники представили пейзажи, отражающие природу Подмосковья. В работах использованы яркие краски и свободная манера письма.

Картины выполнены в разных техниках — маслом, акварелью и гуашью. На открытии присутствовали сами авторы. Они рассказали о связи названия выставки с историей своего творческого союза.

«Наши отношения проверены временем. Конечно, эта выставка — повод еще раз встретиться, посмотреть на работы друг друга. Река течет, и нельзя войти в нее дважды, но каждый раз, когда мы встречаемся, мы словно поворачиваем время вспять и в какой-то степени входим в реку уже не в первый раз», — рассказал один из авторов картин.

Выставочный зал работает со среды по субботу с 12:00 до 19:00, в воскресенье — с 11:00 до 18:00. Понедельник и вторник — выходные. Вход свободный. Посетители могут оставить отзывы о работах, а художник, набравший наибольшее количество голосов, получит приз зрительских симпатий.

