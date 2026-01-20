сегодня в 18:46

В Раменском открылась выставка «Моя Россия» в туристско-информационном центре

В туристско-информационном центре города Раменское начала работу выставка «Моя Россия», где представлены работы воспитанников, педагогов и выпускников Детской школы искусств №2. Экспозиция приурочена к 65-летию школы, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Экспозиция «Моя Россия» объединяет живописные полотна, созданные воспитанниками, педагогами и выпускниками Детской школы искусств №2. Основная цель выставки — сохранить традиции и историю страны через искусство.

Директор школы Юлия Шикина отметила, что выставка проходит в рамках 65-летнего юбилейного творческого сезона учреждения. Она пригласила жителей и гостей округа посетить экспозицию, подчеркнув, что для школы большая честь выставляться в центре города.

На картинах изображены деревенские домики, дети на прогулке в лесу, осенняя аллея, березовые рощи, храмы и Кремль. Экспозиция создает многогранный образ России, передавая искренний взгляд авторов на родную страну.

Выставка будет открыта до конца февраля. Посетить ее можно ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 10:00 до 18:00. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.