В Раменском открылась выставка гжельского промысла «Времена года».

Организаторы экспозиции — Союз гжельских мастеров. Объединение включает в себя 40 художников, большинство из них присутствовали на открытии выставки. На выставке представлены порядка 100 работ из фарфора 18 авторов. Первая серия шедевров посвящена весне и лету.

На открытии экспозиции присутствовал депутат Государственной Думы Роман Терюшков. Союзу гжельских мастеров в этом году исполняется 5 лет. Выставка, как своеобразный рубеж деятельности организации, подчеркивает актуальность развития самобытных художников и верность традициям промысла. После открытия выставки прошло заседание Клуба знатоков и любителей народного искусства, приуроченное к открытию Года Гжели в «Царицыно».

Валентин Розанов, художник, председатель Союза Гжельских Мастеров, заместитель генерального директора по НХП Межрегиональной общественной организации «Творческий Союз Художников Декоративно-прикладного искусства», член художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Московской области, член правления Ассоциации НХП России, сопредседатель общественного объединения «Хранители НХП», мастер НХП Московской области рассказал присутствующим об уникальной местности — Гжельском кусте, в который входит 27 деревень вдоль Егорьевского тракта, залежах глины, художниках, их уникальности, гончарнях, цветной майолике, о предприятиях и мастерских, о 700-летней истории гжельского промысла.

Экспозиция будет радовать посетителей музея-заповедника «Царицыно» до 18 мая. Следующая выставка работ гжельских мастеров в «Царицыно» планируется на сентябрь–октябрь и будет посвящена гжельской майолике. Завершит год экспозиция, которая откроется в ноябре, под рабочим названием «Гжельская зима в „Царицыно“.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.