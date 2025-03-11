В Раменском открылась выставка «Фотография через призму времени»

В Раменском историко-художественном музее открывается выставка «Фотография через призму времени». Эта уникальная возможность позволит окунуться в атмосферу истории Раменского, узнать, как город выглядел сто лет назад, сообщает пресс-служба администрации округа.

Выставленные фотографии ранее не демонстрировались публике, так как были оцифрованы сотрудниками музея лишь недавно со стеклянных негативов. Для историков и всех, интересующихся историей Раменского, эти снимки представляют безусловную ценность.

Однако данная выставка является лишь частью масштабного музейного проекта, который будет представлен в начале апреля. Кураторы экспозиции раскрыли некоторые подробности проекта и поделились фрагментами его плана.

По эскизам видно, что посетители Раменского музея смогут посетить настоящую лабораторию и заглянуть в камеру-обскуру.

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