В Раменском открылась выставка члена союза художников России

Во дворце культуры «Сатурн» в Раменском городском округе 3 сентября открылась выставка «Хрупкое чудо бытия». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Автором выставки является член творческого союза художников России Андрей Гринько. Его работы, представленные на выставке, написаны в многослойной технике дерево-масло на дубовых и буковых досках, подготовленных и загрунтованных вручную в соответствии с рецептурой эпохи Возрождения.

Выставка завершится 23 сентября 2024 года. Подробности на сайте дворца культуры.

Дом культуры «Сатурн» является самым крупным учреждением культуры в округе. Здесь проводятся концерты, театрализованные представления, игровые программы проекты, фестивали. В учреждении базируются свыше 30 творческих формирований. При этом в ДК работает много коллективов, студий и клубов для любого возраста.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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