В Раменском округе впервые пройдет фестиваль испанского танца

30 июня в Раменском городском парке пройдет праздник испанского танца фламенко. Это будет первая SOL-фиеста в округе. Событие такого формата может стать ежегодной традицией. Об этом сообщает администрация округа.

Праздник состоится на площадке Лира, и увидеть его можно бесплатно. Фиеста начнется в 15:00 и продлится пару часов. Красоту фламенко покажут коллективы Москвы и области, а также гости из других городов, являющиеся призерами российских и международных конкурсов. Гости увидят роскошные платья в оборках, розы в волосах, взмахи вееров, а также услышат звуки гитары, удары кастаньет и постукивание каблуков. Финалом праздника станет общий народный испанский танец севильянас.

«SOL — это солнце. Это уже наша вторая фиеста, но первая — в Раменском. До этого мы проводили ее в Малаховском парке. Но не хотим останавливаться, и продолжим эту традицию. На самом деле, фламенко в России стремительно развивается. Практически в каждом городе проходят фестивали, вечеринки и конкурсы. У нас же будет фиеста, то есть праздник», — поделились организаторы праздника Лусия Смирнова и Татьяна Ушакова. Лусия руководит студией танца фламенко Viento de Faldas на базе ДК «Победа», которые также в числе организаторов фиесты. Событие состоится при поддержке Комитета по культуре и туризму Раменского округа и Раменского городского парка.

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