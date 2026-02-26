В Раменском округе прошел День карьеры в Гжельском университете

Ярмарка вакансий прошла 25 февраля в Гжельском государственном университете Раменского округа. Студенты встретились с работодателями региона, обсудили вопросы трудоустройства и развития кадрового потенциала, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках Дня карьеры состоялась ярмарка вакансий и круглый стол с партнерами университета. Участники обсудили актуальные вопросы подготовки специалистов и укрепления взаимодействия между образовательным учреждением и работодателями региона.

На вопросы студентов ответили представители ведущих организаций, среди которых ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ООО «Гжель художественные мастерские», ООО «Бочкари», ООО ТД «Лефортовский фарфоровый завод», АО «Гжельский фарфоровый завод», Кадровый центр Подмосковья, УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве и другие предприятия и учреждения.

День карьеры является традиционным событием для университета. Его цель — помочь студентам и выпускникам выстроить профессиональную траекторию, пройти стажировку или найти работу. Формат мероприятия позволил участникам получить практические советы по прохождению собеседований и составлению резюме. В этом году в нем приняли участие более 1500 человек.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.