В Раменском округе пройдут выставки, концерты и спектакль с Маковецким в январе

В Раменском округе в январе состоятся выставка к 65-летию ДШИ №2, концерт памяти Высоцкого, спектакль с Сергеем Маковецким и квартирник, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

В Раменском округе 20 января в 12:00 в туристско-информационном центре откроется художественная выставка «Моя Россия», посвященная 65-летию детской школы искусств №2. Экспозиция включает работы преподавателей и учеников, посвященные природе, архитектуре и традициям России. Посетить выставку можно ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 10:00 до 18:00.

Концерт, посвященный 88-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, пройдет 23 января в 18:00 в доме культуры имени Воровского. В программе — исполнение песен Валентином Золотухиным и обсуждение творчества Высоцкого. Вход свободный.

21 января в 19:00 в доме культуры «Сатурн» покажут спектакль «Папа» по пьесе Флориана Зеллера с участием народного артиста России Сергея Маковецкого. Постановка рассказывает о 80-летнем мужчине, переживающем возрастные изменения. Возрастное ограничение — 12+.

23 января в доме культуры «Победа» состоится квартирник «Открытый микрофон». Участников ждут песни, танцы, стихи, пародии и стендап. Вход свободный, возрастное ограничение — 12+.

До 6 февраля в выставочном зале дома культуры «Сатурн» продолжает работу выставка Академии народного искусства России «Золотые шедевры: мастерство и талант». Здесь представлены работы резчиков по дереву, керамистов, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.